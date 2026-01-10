English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ...!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ..ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ...!

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ $2.61 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ $594 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ನೇಷನ್‌ನ ವರದಿಯು ಈ ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 10, 2026, 04:23 PM IST
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು ಶೇ. 53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈಗ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರವು 2.61 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಂದ 594 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ.ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಫ್ತುದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 177 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಒಟ್ಟು ಶೇ 53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಮಾಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ $2.61 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದು ಕೇವಲ $594 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ನೇಷನ್‌ನ ವರದಿಯು ಈ ಶೇಕಡಾ 53 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾಬೂಲ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರಫ್ತುದಾರರು ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ಸುಮಾರು $177 ಮಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊತ್ತವು ಶತಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ

ಈ ಸಂಘರ್ಷವು ಎರಡು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರೇತರ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಯಾಕುಬಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಉಪನಾಯಕ ಮಿರ್ವಾಯಿಸ್ ಹಾಜಿ ಜಾದಾ 'ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಷ್ಟ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರವೇಶವು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂಲಕ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ, ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಾತುಕತೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲ:

ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಂಟಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚೇಂಬರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಜಂಟಿ ಚೇಂಬರ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಖಂಜನ್ ಅಲೋಕೋಜೈ ಅವರು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಮಿರೇಟ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ) ಸಹ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ವಿಷಯ ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Afghanistan-Pakistan trade relationseconomic loss reportPakistan's export declineCentral Asia trade routeBusiness News Updates

