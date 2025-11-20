English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟ್ರಂಪ್ ಗೊಸ್ಕರ್ ಕೃತಕ ದ್ವೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ..!

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪಾಕ್ ನ 'ಬೃಹತ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ'ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೃತಕ ದ್ವೀಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:55 PM IST
  • ಕರಾಚಿ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೆಕ್ರಾ-1 ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲು 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ
  • ದ್ವೀಪದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ

ಕರಾಚಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಡ್ರಿಲ್, ಬೇಬಿ, ಡ್ರಿಲ್' ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.ಟ್ರಂಪ್ ದೇಶದ ಬೃಹತ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಪಿಪಿಎಲ್) ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೃತಕ ದ್ವೀಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಧ್ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸುಜಾವಲ್ ಬಳಿ ಈ ದ್ವೀಪವು ತಲೆ ಎತ್ತಲಿದೆ.ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಸುಜಾವಲ್ ಸುಮಾರು 130 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸೋತರೆ ಕೋಚ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಗೆ ಕೊಕ್?

ಕೃತಕ ದ್ವೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ರಚನೆಯು ಆರು ಅಡಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದ್ವೀಪದ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಪಿಪಿಎಲ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರ್ಷದ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೃತಕ ದ್ವೀಪ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ, ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಂತಹ ದೇಶಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಡಲಾಚೆಯ ರಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಅಂತಹ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣು, ಮರಳು ಅಥವಾ ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದ್ವೀಪ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದರಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದೇ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ದೇಶಗಳು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಅಥವಾ ಭರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಜಪಾನ್ ಸುಮಾರು 50 ಕೃತಕ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ..!

ಆದರೆ ಪಾಕ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 50 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ತೈಲದ 80% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ದೈನಂದಿನ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಭಾರತದ ಹತ್ತನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಿದೆ.

ಕರಾಚಿ ಕರಾವಳಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಕೆಕ್ರಾ-1 ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೊರೆಯಲು 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಎಕ್ಸಾನ್ ಮೊಬಿಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕುವೈತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪ್ ಮತ್ತು ಶೆಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೊರೆದಿವೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಸ್ ಎಸ್ಇ ಕೂಡ ಇಂಧನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆಯೆಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಈ ತೈಲದ ಖರೀದಿದಾರರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಶ್ರೇಯ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ.ಸದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಈ ನಡೆ ಫಲನೀಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಥವಾ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಭರವಸೆ ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

