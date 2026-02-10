ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?

pakistan: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇಂದು ಗಂಭೀರ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದರ ಶೇಕಡಾ 7.1ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಲ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಯುವಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಯ್ ಬಂಗಾ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ವಾಸ್ತವಗಳು ಇನ್ನೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಚಿತ್ರಣ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ, ಭದ್ರತಾ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವೈದ್ಯರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತೊರೆದು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಪುಣರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ‘ಬ್ರೇನ್ ಡ್ರೇನ್’ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ತಯಾರಕರು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಅಹಿ ಸತ್ಯ.
ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೇ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರಂದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಭಾರತ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್’ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದಂತಹ ಭಯಾನಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂಕಷ್ಟ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.