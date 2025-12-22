ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಮಾಂಸಹಾರಿಗಳೇ ಇರುವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬರಸಿಡಿಲು

Pakistan : ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ದೇಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರದತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸುವವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ವಿವಿಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಕೇವಲ 1.2% ರಿಂದ 2% ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಧಾರ್ಮಿಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ.
ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ತರಕಾರಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕರು ಈಗ ಫಿಟ್ ಆಗಿರಲು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು 'ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ' ಆಹಾರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಹೋರ್, ಕರಾಚಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ' ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಗುಂಪು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಯಾಗಿದೆ.