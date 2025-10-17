English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೀಸಾ..! ಕೆನಡಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೀಸಾ..! ಕೆನಡಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ

Pakistan visa free list: ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೂ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಆಗಮನದ ವೇಳೆ ವೀಸಾ ಪಡೆದು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 17, 2025, 07:03 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
camera icon6
Gold price fall 2025
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ!? ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ತಜ್ಞರೇ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಗಳಿವು..
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ: ಕಷ್ಟ ನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಶನಿ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
camera icon6
Shani Margi
ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿ ಮಾರ್ಗಿ: ಕಷ್ಟ ನೀಡುವಾತನಿಂದಲೇ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಶನಿ ಮಹಾದಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬಾಳೇ ಬಂಗಾರ
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
camera icon5
Gold
10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 3500 : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ
ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
camera icon5
Headache
ನಿಮಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಈಗಲೇ ಪಾಲಿಸಿ..!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವೀಸಾ..! ಕೆನಡಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ

Pakistan visa free list: ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ 2025 ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದು 103ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯೆಮೆನ್‌ನಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರು ಇನ್ನೂ 31 ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಅಥವಾ ವೀಸಾ-ಆನ್-ಅರೈವಲ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ವೀಸಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸಾಕು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ. ಇರಾಕ್, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕಿಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 31 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ಡೊಮಿನಿಕಾ, ಸೇಂಟ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡೈನ್ಸ್, ಮಾಂಟ್ಸೆರಾಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ವೀಸಾ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ದ್ವೀಪಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರತೀರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ.

ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬುರುಂಡಿ, ಕೀನ್ಯಾ, ಮೊಜಾಂಬಿಕ್, ರುವಾಂಡಾ, ಸೀಶೆಲ್ಸ್, ಸಿಯೆರಾ ಲಿಯೋನ್ ಮತ್ತು ಸೆನೆಗಲ್ ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಸರಳ ವೀಸಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಏಷ್ಯಾದ ನೇಪಾಳ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಟಿಮೋರ್-ಲೆಸ್ಟೆ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಾದ ಫಿಜಿ, ಸಮೋವಾ, ಟುವಾಲು, ಪಲಾವ್, ಮೈಕ್ರೋನೇಷಿಯಾ, ವನವಾಟು ಮತ್ತು ನಿಯುಯೂ ಸಹ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯುರೋಪ್, ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಭದ್ರತಾ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಅದರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕತಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೀಸಾ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ, ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಲಸಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಈ 31 ದೇಶಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಕಿರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಇದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗೌರವಯುತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
 

Pakistani passportvisa free countries 2025Pakistan travelHenley Passport IndexVisa on Arrival

Trending News