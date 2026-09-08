/ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 52 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹ*ತ್ಯೆ – BLA ಹೇಳಿಕೆ

ಕ್ವೆಟ್ಟಾ, ಸೆ. 8 (IANS): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು 28 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಲೂಚ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ (BLA) ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 52 ಮಂದಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು BLA ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾವು-ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿದೆ.ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಲವು ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ಕ್ವೆಟ್ಟಾದ ಹಜಾರ್ ಗಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೆಹ್ಮತ್ ಸಯೀದ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು BLA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಿಲಿಟರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (MI)ನ “ಏಜೆಂಟ್” ಎಂದು ಆತನನ್ನು BLA ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ವಿಭಾಗವಾದ ‘ಜಿರಾಬ್’ (ZIRAB) ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.“ರೆಹ್ಮತ್ ಎಂಬ ಸಹಯೋಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸೇನೆಗಾಗಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದಾಳಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ” ಎಂದು BLA ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅದೇ ದಿನ ಖರಾನ್ನ ಅಲ್ಬಾತ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಸ್ನೈಪರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಓರ್ವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಟರ್ ಶೆಲ್ಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಾವು-ನೋವು ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತು ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ವೆಟ್ಟಾ–ಕರಾಚಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಕಲಾತ್ನ ಗರಾರಿ ಮತ್ತು ಮಹಲ್ಬಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಂಡಕ್ “ಶೋಷಣಾತ್ಮಕ ಯೋಜನೆ”ಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಜಲ್ ಮಗ್ಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ರೋ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗೃಹವೊಂದನ್ನು ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಕಿಲ್ಲಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಮೀಪದ ಘಜಾಬಂದ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡದ ಉಳಿದ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3ರಂದು BLAಯ ವಿಶೇಷ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ (STOS), ಸ್ಫೋಟಕಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸಿ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ಒಂದು ವಾಹನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು, ಮಸ್ತುಂಗ್ನ ಖದ್ಕೂಚಾ ಪ್ರದೇಶದ ಗರೋ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ವಾಹನವನ್ನು IED ಸ್ಫೋಟದ ಮೂಲಕ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಂಚುದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಏಳು ಮಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕಲಾತ್ನ ಟೂಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ “ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ನಷ್ಟ” ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು BLA ಹೇಳಿದೆ.ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ಗುರಿ” ಸಾಧಿಸುವವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ BLA ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.