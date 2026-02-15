English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ʼಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧʼ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

ʼಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧʼ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 15, 2026, 03:46 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ತಾಹಿರ್ ಅಂದ್ರಾಬಿ, ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
  • ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ

ʼಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧʼ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಚೆನಾಬ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 5,129 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ತನ್ನ ನೀರಿನ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ.

1960ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ Indus Water Treaty (IWT) ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಆಯುಕ್ತರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಿಂದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ತಾಹಿರ್ ಅಂದ್ರಾಬಿ, ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ ತನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಒಳನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆ ಭಾರತದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಸಾವಲ್ಕೋಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು NHPC Limited ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಒಟ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1,856 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂತ Iನಲ್ಲಿ 1,406 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಹಂತ IIನಲ್ಲಿ 450 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು “ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್” ಮಾದರಿಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಉಧಂಪುರ ಮತ್ತು ರಾಂಬನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಚೆನಾಬ್ ನದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಲ್ ದಾಲ್, ಕಿರು ಮತ್ತು ರಾಟ್ಲೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಹರಿವು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.

 

