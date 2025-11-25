English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌.. 9 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್..!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನರ ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಮೂರು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 25, 2025, 01:54 PM IST
  • ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾಡಿದ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಿಂದ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು
  • ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
  • ಮೊನ್ನೇ ಮೊನ್ನೇ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ಮಾಡಿ ಮೂವರು ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್‌ ಜೀವ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಾಕ್

ಅಫ್ಘಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌.. 9 ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ತೆಗೆದ ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್..!
File Photo

Pakistan airstrike;‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯಾವ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಯೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲು ಕೆದರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಇದೀಗ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಖೋಸ್ಟ್‌ನ ಗುರ್ಬುಜ್‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಘಲಗೈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೊಂದರ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯ ಜೀವ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಜನರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿರುವುದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮುಘಲಗೈ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಈ ಪ್ರದೆಶದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕುನಾರ್‌ ಮತ್ತು ಪಕ್ತಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೂ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಾಲಿಬಾನ್ ವಕ್ತಾರ ಜಬಿಹುಲ್ಲಾ ಮುಜಾಹಿದ್ ಅವರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.     

ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೇರಡು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಿಂದ ಮುಘಲಗೈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಖಾಜಿ ಮಿರ್‌ ಎನ್ನುವವರ ಮಗ ವಾಲಿಯತ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ನಾಲ್ಕು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಭಾರೀ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 22 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 9 ಟೆರರ್‌ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಫಿನೀಶ್‌.. ಆಪರೇಷನ್‌ ಸಿಂಧೂರನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಮಿ ಚೀಫ್‌..!

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಏರ್‌ಸ್ಟ್ರೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೂವರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪಾಕ್‌ನ ಕರಾಚಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ತೀವ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕದನ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿದರೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಚಾಳಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 750 ಸ್ಥಳೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ.. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ 48,480 ಸ್ಯಾಲರಿ.!

 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

