English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ..!‌ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..?

Pandemics in China: ಚೀನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್‌ ಪತ್ತೆಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡದಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳು ತಲೆದೋರಿವೆ. ಈ ವೈರಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ? ಏಕೆ ಚೀನಾ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 20, 2025, 04:53 PM IST
  • ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಿಯರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ
  • ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಂತಹ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಾಹಕಗಳಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ

Trending Photos

ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
ITR
ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಪಡೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ?
ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon5
Esther Anil
ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ..! ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
camera icon7
ACTRESS
ಕಾಫಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, 5 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು, ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.! ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಪ್ಪಾ
ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
camera icon8
Ameesha Patel
ಬಾಳಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್, ವಿವಾಹಿತನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ..! 50ರಲ್ಲೂ ಒಂಟಿಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..!
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಪತ್ತೆ..!‌ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..?

Pandemics in China: ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. 1956 ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಫ್ಲೂ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 2002 ರಲ್ಲಿ SARS ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವು 774 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, H7N9 ತಳಿಯು 1,223 ಜನರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗಿನಿಂದ COVID-19 ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮೆಟೊಪ್ರೊರೊಲ್ ನ್ಯುಮೋವೈರಸ್ (HMPV) ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಶವಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮೊದಲು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ನಂತರ ಅವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ? ಆ ದೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ರೋಗಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮೊದಲು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ, ರೋಗಕಾರಕಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಪಟ್ಟಣಗಳು ​​ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜನರು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ವೈರಸ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಕಾರಕಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವು ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಜ್ರಖಚಿತ ಕಿರೀಟದ ಹಿಂದಿದೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ..! ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರಿಗಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಜಾಗತೀಕರಣವು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ತ್ವರಿತ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಗ್ಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಲಭ್ಯವಿರುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೀನಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರಕುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ, ರೋಗಗಳು ಸಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿವೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಿಯರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಂಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಇವು ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಂತಹ ರೋಗಕಾರಕಗಳ ವಾಹಕಗಳಾದ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಗಗಳಿಂದ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡಲು ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ನಂತರ, ಅವು ಅನೇಕ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವು ಮಾನವನ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಗರದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಡಗಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಚಿನ್ನ..! ಟನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ಬಂಗಾರವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೇಕೆ ಹೊರ ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ..?

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾತುಕೋಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಣೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವುಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೈರಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
 

ChinaChina Origin of PandemicsCovid-19Infectious DiseasesPandemics in China

Trending News