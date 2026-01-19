English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೇ? ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!

paracetamol during pregnancy: ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಟಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಎಡಿಎಚ್‌ಡಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಈಗ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 19, 2026, 06:30 PM IST
paracetamol during pregnancy: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಆಟಿಸಂ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಎಡಿಎಚ್‌ಡಿ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ದಿ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, "ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದು ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಇದು ಆಧಾರರಹಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ಕುರಿತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಅಧ್ಯಯನವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.

 "ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, "ನಾನು ವೈದ್ಯನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು "ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಟೈಲೆನಾಲ್ (ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಅಥವಾ ಟೋಲೊ) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲೀನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸೇರಿಸಿದರು.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನವು "ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಟಿಸಂ, ಎಡಿಎಚ್‌ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಸಿಟಮಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ಜರ್ನಲ್ 43 ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ. ಆ 43 ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

