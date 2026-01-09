ಭಾರತೀಯ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಈ ದೇಶದ 75 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್..‌

South American country: ಪರಾಗ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಗೌರಾನಿ (PYG).. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರಾನಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌರಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. Vice.com ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ 75 ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೌರಾನಿ (PYG) ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಪರಾಗ್ವೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದು 75 ಲಕ್ಷ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೌರಾನಿ (PYG) ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಪರಾಗ್ವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ದೇಶ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪರಾಗ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ? ಪರಾಗ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿದ್ದೇವೆ.
ಪರಾಗ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಗೌರಾನಿ. ಇದರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಕೋಡ್ PYG. ಪರಾಗ್ವೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಗೌರಾನಿ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಗೌರಾನಿ ಎಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯು ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸ್ಥಿರ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
Vice.com ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ 75 ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೌರಾನಿ (PYG) ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು ಪರಾಗ್ವೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 75 ಲಕ್ಷ ಪರಾಗ್ವೆಯ ಗೌರಾನಿ (PYG) ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಾಗ್ವೆಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಗ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ 15,000 ರಿಂದ 20,000 PYG ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.
ಬ್ಯಾಂಕೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡೆಲ್ ಪರಾಗ್ವೆ (BCP) ಪರಾಗ್ವೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ಗೌರಾನಿ (PYG) ಅನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪರಾಗ್ವೆಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ ಗೌರಾನಿ, ಮೊದಲು 1944 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಹಿಂದೆ, ದೇಶವು ಪೆಸೊವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಪೆಸೊವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಗೌರಾನಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು.