Parle G Price in Gaza: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಸರಳತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ. ಇದು ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಇದು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಿತ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಭಾರತೀಯ ಬಿಸ್ಕತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳನ್ನು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2300 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರಗಾಲದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಾದ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹತಾಶೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿಯ ಹೊಸ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಅವರ ವೈರಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಗಾಜಾವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಬರಗಾಲದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜವಾದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ರವೀಫ್‌ ಪಾರ್ಲೆ-ಜಿ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಿಡಿದಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ರೂ. ಬೆಲೆಯ ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಾಗಿ ಜವಾದ್ €24 (ಸುಮಾರು ರೂ. 2,342) ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಬೆಲೆ €1.5 ರಿಂದ €24 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ರವೀಫ್‌ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

After a long wait, I finally got Ravif her favorite biscuits today. Even though the price jumped from €1.5 to over €24, I just couldn’t deny Rafif her favorite treat. pic.twitter.com/O1dbfWHVTF

— Mohammed jawad 🇵🇸 (@Mo7ammed_jawad6) June 1, 2025