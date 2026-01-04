English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ದುಡಿಯೋದು ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳು.. ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲ..

ದುಡಿಯೋದು ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳು.. ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲ..

rich village no clothes: ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದೇ ಬದುಕುವುದೆಂದರೆ ಬಡತನ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ಅಪರೂಪದ ಹಳ್ಳಿ ಇದು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 4, 2026, 09:31 AM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಬಡತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ

Trending Photos

ʼಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್‌ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ.. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಬರೀ..ʼ ತನಗಾದ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!
camera icon6
Actress Archana
ʼಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್‌ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ.. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಬರೀ..ʼ ತನಗಾದ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon5
Gold and silver Rates
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ವಾರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಇಂದಿನ ದರ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ.. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ! ಈ ದಂಪತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ..
camera icon8
Tamil cinema celebrity couples
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ.. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ! ಈ ದಂಪತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜೋಡಿ..
ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!
camera icon7
Dhruvanth Bigg Boss
ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಗಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ಧ್ರುವಂತ್..!
ದುಡಿಯೋದು ಗೇಣು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳು.. ಬರೀ ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಇರುವ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಲ್ಲ..

rich village no clothes: ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೇಳಲು ಅಚ್ಚರಿಯಂತೆ ಅನಿಸಬಹುದು. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಹಳ್ಳಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಬಡತನದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಂದರವಾದ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್..! ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಅಪರೂಪದ ಹಳ್ಳಿ ಇರುವುದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಹರ್ಟ್‌ಫೋರ್ಡ್‌ಶೈರ್‌ನಲ್ಲಿ. ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು ಸ್ಪೀಲ್‌ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ (Spielplatz). ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಂಟನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸಹಜ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಬರುವವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ಬಳಿಕವೇ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಬೇಕೋ? ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಈಗ ದುಬಾರಿ!

ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಹಳ್ಳಿಯ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಾಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಯಂ ಆಯ್ಕೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿ.

ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಅಥವಾ ವಿಚಿತ್ರತನಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
 

people never wear clothesrich village no clothesstrange village traditionsunique villages in worldnaturist village

Trending News