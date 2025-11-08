ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯ ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾ ವೀಸಾ? ಟ್ರಂಪ್‌ ಹೊಸ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವವೇ ಶಾಕ್‌

US visa policy: ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವೀಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ವಲಸೆ ತಪಾಸಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಮಧುಮೇಹ, ಚಯಾಪಚಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು, ಬೊಜ್ಜು, ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾನಸಿಕ-ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ "ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಆರೈಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫ್ಯೂಜಿಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಚೀನಾ! ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ..
ವೀಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು:
ಅರ್ಜಿದಾರರು (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅವಲಂಬಿತರು) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ;
ಅರ್ಜಿದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶುಲ್ಕ" (ಅಂದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ) ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಯಾವುದೇ ಅವಲಂಬಿತರು (ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರು, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಎಲ್ಲಾ ವೀಸಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವೀಸಾಗಳಿಗಿಂತ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸ (ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು) ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಲಸೆ-ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನೀತಿಯು ವೀಸಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ "ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ" ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದರ ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು (ಕ್ಷಯರೋಗದಂತಹವು), ಲಸಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ/ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವಿತ್ತು. ಈಗ, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ: 54 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ
ಈ ನೀತಿಯು ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾನ ಹೊರೆಗಳನ್ನು ಹೇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೀಸಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾನೂನು ನೆರವು ಗುಂಪುಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ನಿರ್ದೇಶನವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಹೊರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ.