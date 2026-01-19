English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ? ಇರಾನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ? ಇರಾನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ

Iran oil crisis: ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೈಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರ ಭೀತಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 19, 2026, 05:40 PM IST
  • ಇರಾನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
  • ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ

Trending Photos

BBK12:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
BBK12:ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
school holiday today
ನಾಳೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ
camera icon5
Bigg boss kannada12
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ
BBK12:ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
camera icon7
kiccha sudeep
BBK12:ವಿನ್ನರ್‌ ಮಾತಿನ ಮಲ್ಲ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಪರ್‌ ಆಫರ್‌
ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ? ಇರಾನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ

Iran oil crisis: ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಂತರಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ತೈಲ ಉದ್ಯಮದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರ ಭೀತಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್–ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಬೆದರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿದರೂ, ಇರಾನ್‌ನ ಒಳನಾಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇರಾನ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಅಡಚಣೆಯಾದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಈ ದಮನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ತೈಲ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ನೀಡಲಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸವೂ ಇದೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 1978–79ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೈಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮುಷ್ಕರದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಅದೇ ಮುಷ್ಕರ ಇರಾನ್ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಮಾಜಿ ಶಾ ಪುತ್ರ ರೆಜಾ ಪಹ್ಲವಿ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂದಿನಂತಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ತೈಲ ಉದ್ಯಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾವಹಿಸಿವೆ.

ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೈಲ ಸರಬರಾಜು ಸ್ಥಗಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಷ್ಕರ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಾಂಬ್‌ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ತೈಲ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ನಿರ್ಧಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ಒಳರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆತಂಕದಿಂದ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ.

Iran oil crisisCrude oil supplyPetrol diesel price hikeGlobal Oil MarketIran protest

Trending News