ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌! 1ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ 50ಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌..

cheapest petrol in world: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಅಲುಗಾಡಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ, ಆದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಹೋಲಿಸಲಾಗದಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಪ್ಪು ಚಿನ್ನ, ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ..
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.. ಇದು ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಎನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವ.. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ $0.01 ರಿಂದ $0.035 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಇದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಕೇವಲ 1 ರಿಂದ 3 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಲು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚಾದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, 35 ರಿಂದ 50 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಲು ಕೇವಲ 50 ರಿಂದ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದನ್ನು "ದ್ವಿ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸಬ್ಸಿಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿದೆ (ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ), ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು ₹42. ಚಾಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ 50-ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಲು ಸುಮಾರು ₹20 ರಿಂದ ₹25 (ಸುಮಾರು ₹1,700 ರಿಂದ ₹2,100) ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಗ್ಗದ ಇಂಧನ ನೀತಿಯು ಅದರ ವಿಶಾಲವಾದ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾ 303 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ತೈಲ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೈಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, 267.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 208.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ಇರಾನ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 163.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ಕೆನಡಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ, ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಅದು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಅವರ ಬಂಧನವು ದೇಶದ ತೈಲ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
