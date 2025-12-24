English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಲಿಬಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬ್ದುಲ್-ಹಮೀದ್ ದ್ಬೀಬೆಹ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಲಿಬಿಯಾದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 24, 2025, 11:58 AM IST
  • ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ
  • ಅಂಕಾರಾದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು
  • ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ, ಲಿಬಿಯಾ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಜನರ ಸಾವು

ನವದೆಹಲಿ: ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಲಿಬಿಯಾದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಹದ್ದಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಂಟು ಜನರು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಬಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬ್ದುಲ್-ಹಮೀದ್ ದ್ಬೀಬೆಹ್ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಲಿಬಿಯಾದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ದುರಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಲಿಬಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಬಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬ್ದುಲ್-ಹಮೀದ್ ದ್ಬೀಬೆಹ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್-ಹದ್ದಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದನ್ನು ಧೃಡಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಲಿಬಿಯಾದ ನಿಯೋಗವೊಂದು ಟರ್ಕಿಯ ರಾಜಧಾನಿ ಅಂಕಾರಾಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ಬೀಬೆಹ್ ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಿಬಿಯಾಗೆ ಆಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟು ಎಂದು ಅವರು ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಅರಾವಳಿ ವಿವಾದ? ದೆಹಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ..!

ಅಂಕಾರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಗಿತ:

ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಅಂಕಾರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು.ಈಗ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು ಲಿಬಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬ್ದುಲ್-ಹಮೀದ್ ದ್ಬೀಬ್ ಅವರು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅಲ್-ಫಿತೌರಿ ಘ್ರೈಬೆಲ್, ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಮಹಮೂದ್ ಅಲ್-ಕತಾವಿ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಲಹೆಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾವಿ ದಿಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಒಮರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಹಜೌಬ್ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂಕಾರಾದ ಎಸೆನ್‌ಬೋಗಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ವಿಮಾನವು ಹೊರಟಿತು ಎಂದು ಟರ್ಕಿಯ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಅಲಿ ಯೆರ್ಲಿಕಾಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ವಿಮಾನದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಲಿಬಿಯಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫಾಲ್ಕನ್ -50-ವರ್ಗದ ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್‌ನ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅಂಕಾರಾ ಬಳಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ: 35% ವೇತನ ಏರಿಕೆ.. ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ

ಕೆಟ್ಟ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂಕಾರಾದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಮನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ವಿಮಾನವು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿತು. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಹೇಮನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡಿತು.ಡಸ್ಸಾಲ್ಟ್ ಫಾಲ್ಕನ್ 50 ವಿಮಾನ (9H-DFS) ಹಾರ್ಮನಿ ಜೆಟ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಟಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಸೂಪರ್ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ, ಟ್ರಿಪಲ್-ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಜೆಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 1988 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ವಿಮಾನವು 10 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆಸನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈ-ಫೈ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

 

