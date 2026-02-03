English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಏನಿದು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್? ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಏನಿದು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್? ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು?

Epstein Files: ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ..ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Feb 3, 2026, 04:23 PM IST
  • ಏನಿದು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿವಾದ..?
  • ಎಪ್ಸನ್ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ

Trending Photos

EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
EPFO
EPFO ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ: ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
camera icon5
Dhan Shakti Rajayoga 2026
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ
EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon6
EPFO
EPFO ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಇಪಿಎಫ್‌ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
camera icon5
Gold rate
ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..
ಏನಿದು ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್? ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಯಾಕೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ರಹಸ್ಯವೇನು?

Epstein Files: ಕಳೆದ ಎರಡುದಿನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಫೈಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ತಂತ್ರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣವು ಸಮಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಜಾಲದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ"ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್" ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. 

ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫೈಲ್‌ಗಳ ಕಂತನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

2008ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಫೆಡರಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು 18 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ "ಕೆಲಸದ ಬಿಡುಗಡೆ" ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 13 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

2019 ರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್ ಜೈಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್‌ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವಮಾನಿತ ಹಣಕಾಸುದಾರನು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆ ಎಪ್‌ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಡುವೆ  2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ..ಇಸ್ರೇಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೆಲವು ಇಮೇಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ.. 

ಸದ್ಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MEA) ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿಜೆರಾಯ್‌!

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Epstein FilesPM ModiEpstein files latestwhat is Epstein Filesಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್‌ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್‌

Trending News