Epstein Files: ಕಳೆದ ಎರಡುದಿನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿದೆ..ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೆಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣವು ಸಮಾರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಜಾಲದ ಸುತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ..ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ"ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್" ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪಗಳಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ ಪುಟಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫೈಲ್ಗಳ ಕಂತನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ದಾಖಲೆಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಫೆಡರಲ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು 18 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರು ದಿನಗಳು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ "ಕೆಲಸದ ಬಿಡುಗಡೆ" ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. 13 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಬೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
2019 ರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರ ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರು 2019ರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜೈಲಿನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅವಮಾನಿತ ಹಣಕಾಸುದಾರನು ಯುವತಿಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನಾರ್ವೆ, ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತಪ್ಪಿಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ದಸ್ತಗಿರಿಯಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆ ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಾಖಲೆಗಳ ನಡುವೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ..ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಕೆಲವು ಇಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ..
ಸದ್ಯ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಡತವನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು (MEA) ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
