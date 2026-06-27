/ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮೋದಿ..! 194 ವರ್ಷದ ಆಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ

ನವದೆಹಲಿ : ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆರ್ಮಿನಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಶೈಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೃತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಲಾಯಿತು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ: ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ 50 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಗೌರವ ಅತಿಥಿ'ಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಭದ್ರತೆ, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ (ಬ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ) ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ದೈತ್ಯ ಆಮೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂದೇಶ: ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆರ್ಮಿನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನಕ್ಕೆ (National Botanical Garden) ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಭೂ ಪ್ರಾಣಿ 'ಜೊನಾಥನ್' (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇಂಟ್ ಹೆಲೆನಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದೆ) ಎಂಬ ಆಮೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಃ ಆಹಾರ ತಿನಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಈ ದೈತ್ಯ ಆಮೆಗಳು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 2014 ಮತ್ತು ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ದೇಶವು ಭಾರತದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಆಮೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸಸ್ಯೋದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರು. ಸೀಶೆಲ್ಸ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ತೂಕದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ಅಪರೂಪದ 'ಕೋಕೋ ಡಿ ಮೆರ್' (Coco de Mer) ಸಸಿಯನ್ನು ಅವರು ನೆಟ್ಟರು. ಹಸಿರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೀಶೆಲ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಭೇಟಿಯು ಕೇವಲ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೂ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.