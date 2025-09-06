English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ..!

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ-ಯುಎಸ್‌ನ ನಡುವೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಿದೆ," ಎಂದು ಮೋದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 6, 2025, 11:32 AM IST
  • ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, "ಮೋದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಂದಿಗಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
  • ಆದರೆ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು.
  • ಮೋದಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ-ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಯಿ ಭಾಯಿ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನ ನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವಿದೆ," ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, "ಮೋದಿ ಜೀ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ತಾವು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಟ್‌ಹೌಸ್‌ನ ಓವಲ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋದಿಯವರ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ನ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಷ್ಟು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

 

