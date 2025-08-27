English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ..!

ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಮೋದಿ ಈ ಕರೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿಯವರ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಧೋರಣೆಯಿದೆ ಎಂದು FAZ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 27, 2025, 12:41 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
  • ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿವೆ.

Trending Photos

ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ
camera icon5
GURU GOCHARA
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುಬಲದಿಂದ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ : ಆಗುವುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಳೆ, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ
ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೇ..? ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
camera icon6
income tax
ಮದುವೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೇ..? ವಿವಾಹವಾಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ &#039;ಅಂಗ&#039;ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
camera icon5
Tribe
ಎಂಥಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ! ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ವಯಸ್ಕರಾದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ದೇಹದ ಈ 'ಅಂಗ'ವನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
camera icon5
Kriti Sanon
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 782,000,000 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಪೆಂಟ್‌ಹೌಸ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕೃತಿ ಸನೋನ್...!
ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ..!
Photo Courtsey: Grok

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಮೋದಿಯವರು ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿಯು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆ ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟರ್ ಆಲ್ಗೆಮೈನ್ ಜೈಟಂಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘಟನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಭಾರತದಿಂದ ಆಮದಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಮೌನವನ್ನು ಭಾರತದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸೂಚಕವೆಂದು ಜರ್ಮನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು "ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ದೃಢವಾದ ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ಸೌಹಾರ್ದಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಟ್ರಂಪ್‌ರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ (ಎಂಎಸ್‌ಎಂಇ) ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯಿರುವುದು ಈ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.ಫ್ರಾಂಕ್‌ಫರ್ಟರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.

About the Author
frankfurter allgemeine zeitungfrankfurter allgemeinetrump tariff indiaus tariff Indiapm modi on trump tariff

Trending News