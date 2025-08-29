ಟ್ರಂಪ್‌ ಬುಡಕ್ಕೇ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಭಾರತ... 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಟಾಪ್‌ ಬ್ರಾಂಡ್‌ ʼಕೋಕಾ-ಕೋಲಾʼ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್‌!

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ಬಲವಾದ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೇಶವನ್ನು ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹೊರತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವದೇಶಿ 2.0: ಅಮೆರಿಕದ ದುರಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 50% ಯುಎಸ್ ಸುಂಕ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ಎಲ್ಪಿಯು) ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ 'ಸ್ವದೇಶಿ 2.0' ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ನ ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪಕ-ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಬುಧವಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಾದ್ಯಂತ ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದ ಮಿತ್ತಲ್, ಈ ಕ್ರಮವು ಅಮೆರಿಕದ ಅನ್ಯಾಯದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯದ ಕುಶಲತೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು" ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ದೆಹಲಿಯ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಶೋಕ್ ಮಿತ್ತಲ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 1905 ರ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳುವಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಏಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ? ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "US ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕಾರಣವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಆ ದೇಶಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ತಮ್ಮ ಇಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ
ಮಿತ್ತಲ್ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ನಿಲುವಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, "US 50% ಸುಂಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, LPU ಮೌನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. LPU ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 40,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 50% ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಭರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಂತೆಯೂ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಟ್ರಂಪ್ 50% ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸರಕುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀತಿ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ.
ಲವ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಕ್ರಮಣದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.