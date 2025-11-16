English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ತರಕಾರಿ ಎನ್ನಲಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಜನರನ್ನು ಅಬ್ಬರಗೊಳಿಸಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 16, 2025, 05:40 PM IST
  • ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾದರೂ, ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ
  • ಬೊನೊಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ತೀರಾ ಶಾಕ್‌

Potato Prices: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೇವಲ 25 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿನ್ನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿರುವುದು ಜನರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಕಿಲೋ ಬೆಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೂ.380 ತಲುಪಿದೆ. ಜಪಾನ್ (255 ರೂ.), ತೈವಾನ್ (245 ರೂ.), ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ (235 ರೂ.) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆ ಆಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗದ ಆಹಾರವಾಗಿರುವ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಇತರೆ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಐಟಂ ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 96 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿಲ್ಲ! ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?   

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ‘ಲೆ ಬೊನೊಟ್’. ಈ ವಿಶೇಷ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಗೆ ಶೇಕಡಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಬಾರಿಯಾದರೂ, ಅದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಲೆ ಬೊನೊಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ನಾಯ್ರ್ಮೌಟಿಯರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೇ–ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೆಳೆಸುವ ಈ ಬೆಳೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ.

ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತುಂಬಾ ತೆಳು ಮತ್ತು ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲೆ ಬೊನೊಟ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತುಪ್ಪ–ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದರ ರುಚಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಬೆಳೆದ ರೈತ ‘ಬೆನೊಟ್ ಬೊನೊಟ್’ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ‘ಲೆ ಬೊನೊಟ್’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ; ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯ!

ಉತ್ಪಾದನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಬೆಲೆ ಸಹ ಆಗಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಭಾರತದ 25 ರೂಪಾಯಿಯ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಕಾಶಕ್ಕೇರಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
 

