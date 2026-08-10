/ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ: 47 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಭಾರೀ ಆಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿ ನಷ್ಟ

ಬೊಗೋಟಾ: ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 47 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಕಚ್ಚಿವೆ. ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಜಗತ್ತೇ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಭಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಬೊಗೋಟಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನೆರೆಯ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಈಕ್ವೆಡಾರ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಬಲ ಕಂಪನದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್-ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಭೂಕಂಪನ ಕೇಂದ್ರ (EMSC) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆಯು 7.4 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ 115 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೇವೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು 6.7 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಭೂಕಂಪದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಬೊಗೋಟಾದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 'ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸ್ ಡೆಲ್ ಪಾಲ್ಮರ್' ಬಳಿ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
Powerful 7.4-magnitude earthquake struck Manizales, Colombia 🇨🇴 (10.08.2026) pic.twitter.com/zoWkaaWDGG
— Disaster News (@Top_Disaster) August 10, 2026
ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ವಿಪತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಕಂಪವು 79 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಂತೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ವಿಬ್ಡೊದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚೋಕೊ ಗವರ್ನರ್ ನುಬಿಯಾ ಕೆರೊಲಿನಾ ಕಾರ್ಡೊಬಾ-ಕ್ಯೂರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಏಕೆ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ?
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಭೂಕಂಪ ಪೀಡಿತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಿರಂತರ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ದೋಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೇವೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಂಡಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ, ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಡಿಲ್ಲೆರಾದ ತಪ್ಪಲು ಹಾಗೂ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. 1979 ರಲ್ಲಿ ಟುಮಾಕೊ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 8.0 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದ ನಂತರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಜಪಾನ್ನ ಕುಮಾಮೊಟೊ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 7.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕಂಪನ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.