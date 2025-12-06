English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Putin Visit India: ಪುಟಿನ್ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 6, 2025, 11:04 AM IST
  • ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ

Putin Poop Suitcase: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ (FSO) ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಡೆಯನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವರ ಮಲ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್. ಪುಟಿನ್ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಲವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಮಲವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಎಸೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

 ಬದಲಾಗಿ ರಷ್ಯಾದ ಫೆಡರಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್ (FPS) ನ ನೌಕರರು ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಮಲವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮುಚ್ಚಿದ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬ್ರೀಫ್‌ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಬೇರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅವರ ಮಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಬಾರದು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.. ಆದರೆ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪುಟಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.

