ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಯುವತಿಯರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌! ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸುವುದು, ಅವಳ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದು, ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ವಿಷಯವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (ಪಿಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 498 ಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹುಡುಗಿಯ ಧರ್ಮ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತಳಾಗಿರಲಿ, ಅವಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಪರಾಧ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಾನೂನು ಮೂರರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯು ಏಳರಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ, ಅದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಮತಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಷರಿಯಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಕರಣವು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯುವಕರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.