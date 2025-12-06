ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಪುಟಿನ್

Putin Assures Cheap Oil Supply to India: 23ನೇ ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒತ್ತಡಗಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಚಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಗ್ಗದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗ್ಗದ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುಟಿನ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಾ—“ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕು ಇದೆ ಎಂದರೆ, ಭಾರತಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಇಂಧನವನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ”—ಎಂದು ನೇರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯು ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ ಸ್ನೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಠಿಣ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ದೃಢಪಡಿಸಿತು.
ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೂ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗದ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಪುಟಿನ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಪುಟಿನ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಭಾರತ ಈಗ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಯೋಜನೆಗೂ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ.
ಭಾರತ–ರಷ್ಯಾ 2030 ರವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ $100 ಶತಕೋಟಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.