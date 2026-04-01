ಒಂದು ಇರುವೆ ಬೆಲೆ 21,000 ರೂ.! ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

Ant smuggling : ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಕಾಟಕ್ಕೆ ತಲೆಕೆಟ್ಟು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳ್ತೀರಾ.. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಒಂದು ಇರುವೆಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 21,000 ರೂ., ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಇರುವೆಗೆ ಏಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Apr 1, 2026, 06:09 PM IST
ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆ ಆಘಾತ: ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶವ ಪತ್ತೆ!
camera icon6
IPL 2026
ಐಪಿಎಲ್ ನಡುವೆ ಆಘಾತ: ಮುಂಬೈ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಾಡಕಾಸ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶವ ಪತ್ತೆ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
camera icon5
Salman Khan blue sapphire ring
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
camera icon5
Jodi no 1
ಜೋಡಿ ನಂ 1 ಶೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೃತಾಧಾರೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗೌತಮ್ ದಿವಾನ್-ಭೂಮಿಕಾ
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ನೋಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ!
camera icon6
PBKS vs GT Match Highlights
ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಬೇಟೆಯಾಡಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: ಕೂಪರ್ ಕಾನ್ನೋಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಆಟಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಧೂಳೀಪಟ!
Wildlife Trafficking facts : ಇರುವೆಗಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಕೋಳಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೆ.? ಹೌದು.. ಪ್ರತಿ ಇರುವೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇರುವೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ, ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಇರುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಸ್‌... ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಿತ್ರ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೂರಾರು ಇರುವೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸಿವಾದರೆ ತಾವು ಹೆತ್ತ ಮರಿಗಳನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ ಈ 6 ಪ್ರಾಣಿಗಳು..! ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಸಿಕ್ರೆ..?

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಇರುವೆಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 21 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆದಾರರು ಈ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಟ್ಯೂಬ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿ ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವು ತುಂಬಾ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ.

ಇರುವೆ ಸಾಕಣೆ ಹವ್ಯಾಸ: ಚೀನಾ, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ಸಾಕಣೆ ಒಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದ ರಾಣಿ ಇರುವೆಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಜೇಬಿನಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ತೆಗೆದು ಕೈ ಧರಿಸಿದ ಸಲ್ಮಾನ್‌ಖಾನ್‌..! ಏನಿದರ ರಹಸ್ಯ

ಸಂಶೋಧನೆ: ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಇರುವೆಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ..

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Ant smugglingqueen ant priceIllegal wildlife tradeexotic pet trade antsant keeping hobby

