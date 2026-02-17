ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ರೂ, ಸ್ವಂತ ಕಾರೇ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕೈ ನಾಯಕನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಸಲಿ ಲೆಕ್ಕ

ರಾಹುಲ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವಿವರ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 2019ರಲ್ಲಿ ಇದು 15.88 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೇವಲ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇದ್ದು, ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 26.25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗುಲದ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಯಾವಾಗ..ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್
ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 25 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4.33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 3.81 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳು, 61.52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಮತ್ತು 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 9.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 11.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಮೆಹ್ರೌಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ Priyanka Gandhi Vadra ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಮುಂದೆ ಹೊಲಗಳಿಗೂ ಬೇಕು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್! ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದರೂ ಸ್ವಂತ ಕಾರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.