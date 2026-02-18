English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Kannada News
  World
  • ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ...

ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ...

Rashmika Mandanna networth : ಟಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ಜೋಡಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:29 PM IST
    • ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ
    • ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
    • ಜೋಡಿಯ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..

ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ.. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೆ..? ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ...

Vijay-Rashmika wedding : ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ದಂಪತಿಗಳ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜೋಡಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲು ಸಿದ್ದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರ ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ..

ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ 15 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಟ BMW 5 ಸರಣಿ, ಫೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತಾಂಗ್, ವೋಲ್ವೋ XC9,0 ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಮೇಲೆ ಸುಮೋಟೋ ಕೇಸ್: ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರ್

ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು INR 70 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಜಯ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಲ್ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ನಟನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಟ್ಟೆ ಬ್ರಾಂಡ್ "ರೌಡಿ ವೇರ್" ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಎಂಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. TOI ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜಯ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: JDS-BJP ಮೈತ್ರಿ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವರಿಷ್ಠರ ತೀರ್ಮಾನ: ನಿಖಿಲ್‌ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ : ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನ್ಯಾಷುನಲ್‌ ಕ್ರಶ್ ಸೌತ್‌ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 66 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮನೆ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬೈ, ಗೋವಾ, ಕೂರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಫ್‌ಇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂ. ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಡಿ ಕ್ಯೂ 3, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೋವಾ, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆನ್ಜ್ ಸಿ-ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರ್‌ಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 4, 2026 ರಂದು, ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾರಾಬಳಗದ ಆರತಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

