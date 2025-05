ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಲ್.ಗಾರ್ವಿನ್

ಮೇ 13, 2025 ರಂದು, ಅಮೆರಿಕಾದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್‌ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ರಿಚರ್ಡ್ ಎಲ್. ಗಾರ್ವಿನ್ ತಮ್ಮ 97ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಸ್ಕಾರ್ಸ್‌ಡೇಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಏಳು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಗಾರ್ವಿನ್ ವಿಶ್ವದ ರಚನೆಯ ಒಳನೋಟಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಲವು ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಾಗಮಣಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಓಡಾಡುವ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ... ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.!

ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್‌

23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಲಾಸ್ ಆಲಮೋಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಗಾರ್ವಿನ್, 1951-1952ರಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಟೆಲರ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತಜ್ಞ ಸ್ಟಾನಿಸ್ಲಾವ್ ಉಲಾಮ್‌ರ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬ್‌ನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನ, ಕೋಡ್‌ನೇಮ್ "ಐವಿ ಮೈಕ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ನವೆಂಬರ್ 1, 1952 ರಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯ ರಹಸ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಿಂದಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ದ ಗುಂಪನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರಿಗೂ ಗಾರ್ವಿನ್‌ರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

Richard L. Garwin, a Creator of the Hydrogen Bomb, Dies at 97

Many scientists contributed to the final result, but he was the one who, as a young physicist, designed the world’s most powerful weapon. He went on to advise a dozen presidents. pic.twitter.com/StTrHJWQcd

— Joseph Spirko (@weike20650697) May 18, 2025