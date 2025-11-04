ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆಸಿರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರದೇಶವಿದು!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 4, 2025, 06:43 PM IST
richest city in the world: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ನೆಲೆಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಇದೇ. ಅಮೆರಿಕಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಥರ್ಟನ್ (Atherton) ನಗರವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್ ಮುಂತಾದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಥರ್ಟನ್‌ನ ಮನೆಯ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ $250,000 ರಿಂದ $525,000 (ಸುಮಾರು ₹39 ರಿಂದ ₹46 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಅಮೆರಿಕಾದ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳ ಬೆಲೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ — ಒಂದು ಸರಳ ಜಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ, ಮನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಶತಕೋಟಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ನಗರವು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್‌ಬರ್ಗ್, ಗೂಗಲ್‌ನ ಎರಿಕ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸ್ಟೀವ್ ಬಾಲ್ಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ

ಅಥರ್ಟನ್‌ನ ವಾತಾವರಣ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾಲ ಬೀದಿಗಳು, ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ಗಳು — ಈಜುಕೊಳಗಳು, ಟೆನಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಉದ್ಯಾನಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಾಸಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ, ಅಡೋಬ್ ಸಿಇಒ ಶಾಂತನು ನಾರಾಯಣ್, ಮತ್ತು ಝ್‌ಸ್ಕೇಲರ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಜಾರ್ಜ್ ಜಕಾರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಥರ್ಟನ್‌ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 7,000 ಜನ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ಶತಕೋಟಿಪತಿಗಳು. ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅಮೆರಿಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ (94304) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ! ನೌಕಾಪಡೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಚೀನಾದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ಹಿಂದಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌!  

ಮೂಲ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ: ಈ ನಗರವನ್ನು ಮೊದಲು “ಫೇರ್ ಓಕ್ಸ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ 1860ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡೀನ್ ಅಥರ್ಟನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ “ಅಥರ್ಟನ್” ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ನಗರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಸ್ಕಾರ್ಸ್‌ಡೇಲ್, ಇದರ ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹39 ಕೋಟಿ. ಮೊನಾಕೊ, ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಮೇಫೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್‌ನ ದಿ ಪೀಕ್ ಸಹ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
 

