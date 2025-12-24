English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ

ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ

Muslim Population : ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:33 PM IST
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ
  • ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ

Trending Photos

ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
camera icon5
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್‌.. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು?
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
camera icon7
White Hair Remedy
ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
camera icon7
White Hair
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡ.. ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು! ಮತ್ತೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಲ್ಲ..
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
camera icon5
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸೆಂಚುರಿ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ನೋಡಲು ಮರ ಹತ್ತಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು
ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ

Muslim Population : ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ (ಯುಕೆ) ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

2021ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 6.7 ಕೋಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟು. 2011ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 44ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು. 2011ರಿಂದ 2021ರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯುಕೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2100ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಮತ (50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಂಡನ್ ಇಂದು ‘ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ’ವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
 

LondonUKmuslim populationIndiamuslim in india

Trending News