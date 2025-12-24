ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೇಶ? ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಳ್ವಿಕೆ

Muslim Population : ಭಾರತದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ (ಯುಕೆ) ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
2021ರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 6.7 ಕೋಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ, ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 6.5 ರಷ್ಟು. 2011ರ ಜನಗಣತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 44ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಂಡನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದೆ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಜನರು ಮುಸ್ಲಿಮರು. 2011ರಿಂದ 2021ರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಲಸೆ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಮತಾಂತರಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಸೊಮಾಲಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯುಕೆಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವವರು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ವಲಸೆ ಪ್ರಮಾಣ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೇ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, 2100ರ ವೇಳೆಗೆ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂದಾಜುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುಮತ (50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು) ತಲುಪಲು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ದಶಕಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಕ್ರಮೇಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಂಡನ್ ಇಂದು ‘ಮಿನಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ’ವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಗರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.