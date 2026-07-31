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ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರ ಉಜೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಸಹೋದರ ಜುಬೈರ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!

2026 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೈ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್'ನಲ್ಲಿ ನಟ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಅವರು ಉಜೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.

Published: Jul 31, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 10:28 PM IST
ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರ ಉಜೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಸಹೋದರ ಜುಬೈರ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!

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