/ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆಕೋರ ಉಜೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಸಹೋದರ ಜುಬೈರ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ!

ಕರಾಚಿ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕುಖ್ಯಾತ ದರೋಡೆಕೋರ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ 'ಪೀಪಲ್ಸ್ ಅಮಾನ್ ಸಮಿತಿ'ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಜೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಅವರ ಸಹೋದರ ಜುಬೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಕರಾಚಿಯ ಲಿಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಭೀಕರವಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಜುಬೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಜುಬೈರ್ ಅವರ ಎದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡುಗಳು ತಗುಲಿದ್ದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ನಗರದ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಹಾದಿಹೋಕರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶೂಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಂಗಡಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೈಯದ್ ಅಸಾದ್ ರಜಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2012 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಜುಬೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವೈಷಮ್ಯ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷದ ಕೋನಗಳಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಿಯಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಂತರ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ದುಬೈಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಹಳೆಯ ದರೋಡೆಕೋರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಂತರ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೂ ಹರಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
2026 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೈ-ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಧುರಂಧರ್'ನಲ್ಲಿ ನಟ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಪಾಂಡೋರ್ ಅವರು ಉಜೈರ್ ಬಲೂಚ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು.