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  • /ಡೆಡ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್: ಕಿಮ್‌ ಭೇಟಿ ಸಾ*ವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ.. ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು.. 

ಡೆಡ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್: ಕಿಮ್‌ ಭೇಟಿ ಸಾ*ವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ.. ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು.. 

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾವಿನ ಸೋದರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಂತೆ. ಕಿಮ್ ಎದುರು ನಿಲ್ಲಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಕಿಮ್ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಲೀ ಇಲ್-ಗ್ಯು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವ ಈ 'ಡೆಡ್ಲಿ' ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಡಿಎನ್‌ಎ ಮೂರನೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭೀಕರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 31, 2026, 08:47 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:47 PM IST
ಡೆಡ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್: ಕಿಮ್‌ ಭೇಟಿ ಸಾ*ವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ.. ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು.. 

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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