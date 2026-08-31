/ಡೆಡ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್: ಕಿಮ್‌ ಭೇಟಿ ಸಾ*ವಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ.. ಕಣ್ಣು ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು.. 

ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ : ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಲೀ ಇಲ್-ಗ್ಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಮ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ತರಬೇತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅವರ ಎದುರು ಹೇಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತರಬೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಏಳು ತಲೆಮಾರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತರಬೇತಿಯ ವೇಳೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪೂ ಸಹ ನೇರವಾಗಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ವೇಳೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಭೀಕರವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಿಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು, ಸದಾ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಿ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಕೈಚಾಚುವವರೆಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದಂತೆ. ಕಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳದ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಮಾತನಾಡುವಂತಿಲ್ಲ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಧ್ವನಿ ನಡುಗಿದರೂ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೂ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾಯಂ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಮಾತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಅನುವಾದಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ದಂಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ ಎದುರು ಮೌನವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಬಯೋ-ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹೊರಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕಿಮ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕುರ್ಚಿ, ಬಳಸಿದ ಮೇಜು ಅಥವಾ ಪೆನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್' ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿಮ್ ಅವರ ಕೂದಲು, ಲಾಲಾರಸದ ಹನಿ ಅಥವಾ DNA ಮಾದರಿಗಳು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಕಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಲಾಲಾರಸ ಚಿಮ್ಮದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಮತ್ತು ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಆಡಳಿತದಡಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಬದುಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾನೂನುಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಜೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 15 ರಿಂದ 18 ಹೇರ್ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಿದ್ದು, ಕಿಮ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೀಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಖಾತರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭೀಕರವಾಗಿ 'ಮೂರು ತಲೆಮಾರಿನ ಶಿಕ್ಷೆ' ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಎಸಗಿದರೆ ಆತನ ಪೋಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡುವಂತಹ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನಲುಗಿಸಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಎಂಬುದು ಜಗತ್ತಿನ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಕ್ರೂರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಆತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಗು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ ಗೆರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಂದಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದುರಂತ.