ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ರೂಬಲ್ ಹೋಲಿಸದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ! ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

Rupee vs Ruble: ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಗುರುವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ SCO ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಈ ರೀತಿ ಭೇಟಿಯಾದರು, ಇದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಈ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶಗಳು ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪುಟಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿತು. ಜುಲೈನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ. 8.2 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತವು $ 4.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಜಿಡಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಜಿಡಿಪಿ $ 2.54 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ.
ಈಗ ನಾವು ರಷ್ಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. Xe ಪರಿವರ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ರಷ್ಯಾದ ರೂಬಲ್ನ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1.16 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಎರಡರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 16 ಪೈಸೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ರೂಬಲ್ನ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 16 ಪೈಸೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ 0.85 ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಒಂದು ಡಾಲರ್ನ ಬೆಲೆ 77.20 ರಷ್ಯನ್ ರೂಬಲ್ಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ.
ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು 2021 ರಲ್ಲಿ. ಅವರು ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಟಿಯಾಂಜಿನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ ಎಸ್ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಪುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೂವರೂ ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.