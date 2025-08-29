English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

600 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಭೀಕರ ವಾಯು ದಾಳಿ

ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್‌ನ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 21 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಯುದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 29, 2025, 04:24 PM IST
  • ಈ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ.
  • ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಯುದಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.
  • ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

600 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಭೀಕರ ವಾಯು ದಾಳಿ
file photo

ಕೀವ್: ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್‌ನ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಯುದಾಳಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ದಾಳಿಯ ಭೀಕರತೆ

ಕೀವ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಿಮೂರ್ ಟ್ಕಾಚೆಂಕೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು 2, 14 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರ ಯೂರಿ ಇಹ್ನಾತ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯು 598 ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 31 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 629 ವಾಯು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಸಿಎನ್‌ಎನ್ ವರದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು "ನಾಗರಿಕರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಹತ್ಯೆ" ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು, "ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ದಾಳಿಯು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ

ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.

ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ದಾಳಿಯು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಕ್ತಾರ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್, ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲ

ಈ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ $825 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 3,350 ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಳಿ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ (ERAM) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ.

ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಂಕು

ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

Russia Attacks UkraineRussia Ukraine War UpdateRussia Big Attack on UkraineRussia Ukraine War update598 drone 31 missiles shook Ukraine

