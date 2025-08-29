ಕೀವ್: ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯು ಉಕ್ರೇನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಕೀವ್ನ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 21 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಯುದಾಳಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ (EU) ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ಭೀಕರತೆ
ಕೀವ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ತಿಮೂರ್ ಟ್ಕಾಚೆಂಕೊ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸು 2, 14 ಮತ್ತು 17 ವರ್ಷ. ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರ ಯೂರಿ ಇಹ್ನಾತ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ಸೇನೆಯು 598 ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು 31 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 629 ವಾಯು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮೇಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟಿತ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು "ನಾಗರಿಕರ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಹತ್ಯೆ" ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು, "ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿಯು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ರಷ್ಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ದಾಳಿಯು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ-ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಕ್ತಾರ ಡಿಮಿಟ್ರಿ ಪೆಸ್ಕೋವ್, ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆಯಾದರೂ, ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಂಬಲ
ಈ ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ $825 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ 3,350 ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಳಿ ಯುದ್ಧಸಾಮಗ್ರಿ (ERAM) ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ.
ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮಂಕು
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳು ಶಾಂತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ದೂರವಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.