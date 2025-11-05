ದೇಶಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರ

Russia Offer to India: ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಖೋಯ್-30MKI ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ "Kh-69 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಏರ್-ಲಾಂಚ್ಡ್ ಕ್ರೂಸ್" ಕ್ಷಿಪಣಿ (ALCM) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಸುಖೋಯ್-30MKI ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ "Kh-69 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಏರ್-ಲಾಂಚ್ಡ್ ಕ್ರೂಸ್" ಕ್ಷಿಪಣಿ (ALCM) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ರಹಸ್ಯ ಕ್ಷಿಪಣಿ 400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಶತ್ರು ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. Kh-69 ಸುಮಾರು 710 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು 310 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಸಿಡಿತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (KTRV) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಜೊತೆಗಿನ ರಷ್ಯಾದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಇದು ಇತರ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಗಮನಿಸಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಜಡತ್ವ ಸಂಚರಣೆ, ಉಪಗ್ರಹ (ಗ್ಲೋನಾಸ್/ಜಿಪಿಎಸ್) ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್/ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಅನ್ವೇಷಕವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸುಖೋಯ್-30MKI ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್-ಎ ಸೂಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 290 - 450 ಕಿ.ಮೀ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಸುಮಾರು 2,500 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ರಷ್ಯಾ ನೀಡುವ Kh-69 ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿದೆ. ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬಲ್ಲವು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವು ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 200-300 Kh-69 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವುಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೀಲನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (HAL) ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BDL) ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಲುದಾರರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 42 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 29 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶತ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಈ ಕೊಡುಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, CAATSA ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರವು ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ರಷ್ಯಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖೋಯ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ರಹಸ್ಯ ದಾಳಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.