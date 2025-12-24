English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ರಷ್ಯಾ..! ಈ ನೌಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ರಷ್ಯಾ..! ಈ ನೌಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುಟೀನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ-ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಸೆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಿಲೋ-ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಸೆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Dec 24, 2025, 05:09 PM IST
  • ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ
  • ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
  • ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ರಷ್ಯಾ..! ಈ ನೌಕೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನು?

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪುಟೀನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ-ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಸೆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಮೂರು ನವೀಕರಿಸಿದ ಕಿಲೋ-ಕ್ಲಾಸ್ ಡೀಸೆಲ್-ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್‌ನಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಹಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ‘ಅನಕೊಂಡ’ ವಿತರಣೆ

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಿದೆ.ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 2028 ರವರೆಗೆ ಅಕುಲಾ-ವರ್ಗದ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಿದವು. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 75I ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿಲೋ-ಕ್ಲಾಸ್ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಅದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೀಸಲುಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪ್ರತಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯ ಬೆಲೆ $300 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ?

ಕ್ಲಬ್-ಎಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 220 ರಿಂದ 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು.

ಶತ್ರುಗಳ ಸೋನಾರ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಲೇಪನ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು  ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಿಂಧುರಕ್ಷಕ್, ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಿಂಧುವೀರ್ ಮತ್ತು ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಿಂಧುಧ್ವಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 19, 2025 ರಂದು, ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಿಂಧುಘೋಷ್ ಅನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನಂತರ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ:

ಭಾರತವು ಪ್ರಸ್ತುತ 16 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.ಹೊಸ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2030 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಅಂಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು,ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇತ್ತ ಗಂಡನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತ್ತ ಪ್ರಿಯಕರನೂ ಇಲ್ಲ, ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಯುವತಿ

ರಷ್ಯಾ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ, ಚಕ್ರ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ.ಮೂರನೇ ಪರಮಾಣು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಅರಿಧಮನ್ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇದು ಭಾರತದ ಸಮುದ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

