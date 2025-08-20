English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ...!

ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ರೋಮನ್ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 20, 2025, 06:11 PM IST
  • ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ
  • ಬೆಲೆ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಡಕುಗೊಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ತೀವ್ರ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಷ್ಯನ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ'ಅಫೇರ್ಸ್ ರೋಮನ್ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್, ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನಡೆಯನ್ನು ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತಿಗೆ ತೆರೆದಿದೆ,' ಎಂದು ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಕ್ರಮಗಳು "ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಟಿನ್-ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಸುಂಕ ತಡೆ ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿತೀಯ ದಿಗ್ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್‌ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಮೆರಿಕ ಭೇಟಿಯ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧ ವಿಸ್ತರಣೆ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ. ಎಸ್. ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಸ್ಕೋ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್‌ರ ಭಾರತ ಭೇಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ, ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ಆ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಯಾವುದೇ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಪರಸ್ಪರ ತೃಪ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಾಬುಶ್ಕಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವು ದಿಗ್ಬಂಧನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯವು 7 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ,' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತವನ್ನು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಷ್ಯಾ ತೈಲದ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ. ಯಾವುದೇ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕ್ರಮವು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಬೆಲೆ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಡಕುಗೊಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ನವ-ವಸಾಹತು ಶಕ್ತಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡ ಅನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

IndiaRussiaUnited statesಭಾರತರಷ್ಯಾ

