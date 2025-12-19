English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ನರಕದಂತೆ ಈ ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥ ದೇಶ

sad countries in the world : ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಆ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 19, 2025, 11:18 AM IST
  • ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ

ಒಪ್ಪೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ.. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯೇ ಇಲ್ಲದ ನರಕದಂತೆ ಈ ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥ ದೇಶ

sad countries in the world  : ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಜನರಾದರೂ ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನೆಮ್ಮದಿಯುತ ಜೀವನ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಆ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಜನರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲೂ ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ಥ ದೇಶಗಳು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ: ಓಕುನ್‌ನ ದುಃಖ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ನಿರಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯೆಮೆನ್: ಯೆಮೆನ್ ಜನರು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾ: ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ: ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವು ಹಣದುಬ್ಬರ, ಇಂಧನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
 

