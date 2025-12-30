galwan film Controversy: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ "ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಾಲ್ವಾನ್" ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೊ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತೆರೆಕಾಣುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೀನಾ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಚೀನಾ ದೇಶ ಸಲ್ಮಾನ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ವಾನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಗಡಿವಿವಾದ ಮತ್ತು ಚೀನಾ - ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಚೀನಾವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಂತಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನೆರೆಯ ದೇಶ ಚೀನಾ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾದ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಚೀನಾದ ತಜ್ಞರು "ಈ ಚಿತ್ರವು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಳುಗಾಗಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್.. ಮನೆಯಂದ ಹೊರ ಹೋಗೋಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಕಾರಣನಾ?
ಚೀನಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿರುವಂತೆ "ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 'ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯಿಜಾನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚೀನಾದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಲ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕರ್ನಲ್ ಬಿಕ್ಕುಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರ ಗಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಚೀನಾದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು, ಇದು ಚಿತ್ರದ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಚೀನೀ ಸೈನ್ಯದ (ಪಿಎಲ್ಎ) ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾದ ತಜ್ಞರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಬಳಕೆದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವೀಬೊದ ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಅತಿಯಾದ ನಾಟಕೀಯ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವು ಸತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚೀನಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆ ಚೀನಾದ ವಾಸ್ತವ ನಿಯಂತ್ರಣ ರೇಖೆಯ (LAC)ವೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪಡೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ LAC ಅನ್ನು ದಾಟಿತು, ಇದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚೀನಾ ಯಾವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ?
ಜೂನ್ 15, 2020 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಎಸಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು ಎಂದು ಚೀನಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಗಾಲ್ವಾನ್ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 38 ಚೀನೀ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಚೀನಾ ತನ್ನ ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರು ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, 20 ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಲ್ಲ ಎಂದು ಚೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ತಜ್ಞ ಸಾಂಗ್ ಝೋಂಗ್ಪಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಲ್ವಾನ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಗಡಿ ದಾಟಿತು ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈನ್ಯವು ತನ್ನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿರೀಯಲ್ ನಟಿ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ : ಡೆತ್ ನೋಟ್ನಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಯ್ತು ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಸತ್ಯ
"ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿ"
ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಚಿತ್ರವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರವು ಎಷ್ಟೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ದೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?
ಜೂನ್ 15 ಮತ್ತು 16 ರ ರಾತ್ರಿ, ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗಾಲ್ವಾನ್ನಲ್ಲಿ 38 ಚೀನೀ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೀನಾ ಇದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಈ ಘರ್ಷಣೆಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿತು. ಗಾಲ್ವಾನ್ ಕಣಿವೆಯ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ಚೀನೀ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತು ಮತ್ತು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು.