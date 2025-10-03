English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕನಸಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಬಡತನ..

indian workers most favorite country: ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಇದು ಯಾವ ದೇಶ?

Written by - Savita M B | Last Updated : Oct 3, 2025, 06:42 PM IST
  • ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ
  • ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ದುಡಿಯುವ ದುಡ್ಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕನಸಲ್ಲೂ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲ್ಲ ಬಡತನ..

Saudi arab: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ Vice.com ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ 1 ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್‌ನ ಮೌಲ್ಯ 23.66 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು.

ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸೌದಿ ರಿಯಾಲ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 23 ಲಕ್ಷ 66 ಸಾವಿರ 493 ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 4,224 ರಿಯಾಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಳಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ RBIನಿಂದ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌: ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಫ್ರೀ...ಫ್ರೀ...

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಭಾರತೀಯರು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿಯರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಭಾರತೀಯರು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಮನೆಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಎತ್ತರದ ಗೋಪುರಗಳು, ಗಾಜಿನ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಶೇಖ್‌ಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶವು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ರಫ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ, ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜವು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗಿನ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಹಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

