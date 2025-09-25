English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುಬೈನಂತೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ..? ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಯದ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರದ ದೊರೆ!

Saudi Arabia Imports sand: ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇದೊಂದು ಮರಳುಗಾಡಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮರುಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಸ ಅವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:29 PM IST
  • ಈ ರೀತಿಯ ಆಮದು ಸೌದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮರಳನ್ನು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ

ದುಬೈನಂತೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ..? ಹುಲ್ಲುಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಯದ ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಲಿದೆ ಬಂಗಾರದ ದೊರೆ!

Saudi Arabia Imports sand:

ದುಬೈನಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮೆಗಾ ನಗರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು ಕಂಡಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ — ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮರಳನ್ನು ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸೌದಿ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮರುಭೂಮಿಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, 95% ಪ್ರದೇಶ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ರಬ್ ಅಲ್-ಖಾಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರಳು ಮರುಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಮರಳು ಇದ್ದರೂ ಸೌದಿ ತನ್ನದೇ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿನ ಮರಳು ಬಹಳ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ದುಂಡಾದ ಕಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಲಿಷ್ಠ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಕೋನೀಯ ಮರಳೇ ಅಗತ್ಯ.

ನದಿ, ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ತೀರಗಳಿಂದ ದೊರಕುವ ಮರಳನ್ನು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂತಹ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 50 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಮರಳು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 2023ರಲ್ಲಿ $273 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮರಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾತ್ರ $1.4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸೌದಿ ತನ್ನ “Vision 2030” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಮ್, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧುನಿಕ ನಗರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮರಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಆಮದು ಸೌದಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮರಳಿನ ಬೇಡಿಕೆ ದಿನೇದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ತರುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮರಳಿನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ನದಿ-ಸರೋವರಗಳ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮರಳಿನ ಬದಲು ಬಳಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನೂ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
 

