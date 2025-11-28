ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿಯೂ ಇಲ್ಲ.. ಆದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಾಧನೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳಿಲ್ಲದ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 28, 2025, 12:37 PM IST
worlds largest producer of freshwater: ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೇಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಹಿನೀರು ಉತ್ಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಈ ದೇಶವು ನೀರಿನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ. ಯಾವ ದೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ?

ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನದಿಗಳಿಲ್ಲದ, ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿನೀರು ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಜಲಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್, ಕಾರ್ಖಾನೆಯಂತಹ ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ಶತಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸರಿಸುಮಾರು 20% ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 7 ಮಿಲಿಯನ್ ಘನ ಮೀಟರ್ ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಅನೇಕ ಏಷ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನವು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾವುದೇ ನದಿಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 100-200 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಾಪಮಾನವು 50 ° C ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪ್ಪುನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ:
ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಿಂದ ರಿಯಾದ್‌ನ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂಡರ್‌ಗ್ರೌಂಡ್‌ ಹೌಸ್‌ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಷ್ಟು ನೀರು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ: RO (ರಿವರ್ಸ್ ಓಸ್ಮೋಸಿಸ್) - ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಪೊರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಉಷ್ಣ ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣ: ಉಗಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಿಹಿನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ತಂಪಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೊಸ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ RO ಸ್ಥಾವರಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿವೆ.

ಸಿಹಿನೀರು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚ:
ಉಪ್ಪುನೀರು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ನೀರು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

