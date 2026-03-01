ಖತರ್ನಾಕ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ಖಮೇನಿ ಕಥೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಈತನೇ! ಟ್ರಂಪ್‌ ಹಿಂದಿನ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ರಾಜಕುಮಾರ..

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಹತ್ಯೆಯಾದ ನಂತರ ಇರಾನಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೋಪವಿದೆ, ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ 8 ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ಇರಾನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ. ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರೋವರೆಗೂ ಇರಾನ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲ..! ಅಮೆರಿಕದ "ಟೊಮಾಹಾಕ್"ಗಿಂತಲೂ ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ
ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ, ಇರಾನ್ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದುಬೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ದುಬೈ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿತ್ತು. ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಮದ ಹಿಂದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೈವಾಡವಿತ್ತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಫೋನ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಖಾಸಗಿ ಫೋನ್ ಕರೆ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋಕೆ ಬಾ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತೆ?