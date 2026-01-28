ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಂತಿದ್ದ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೀಕ ಒಪ್ಪತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ! ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ

Saudi Arabia economy: ಒಮ್ಮೆ ತೈಲ ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವೆಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಈಗ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ನೇರ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನದೇ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇಶದೊಳಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಷನ್ 2030 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಭವ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಬಜೆಟ್ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಡಾಲರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲದ ಬೆಲೆ 60 ಡಾಲರ್ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ನಿಯೋಮ್ ನಗರ, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೀ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ದೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಿವಾಳಿಯಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ದೇಶ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಸೌದಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.