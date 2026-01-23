ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶ.. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಕಾದಿದೆ ಆಪತ್ತು

Saudi Pakistan dangerous deal: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಿ ಆಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪರಸ್ಪರ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದ (SMDA)ಕ್ಕೆ ಟರ್ಕಿ ಸೇರುವ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ “ಒಬ್ಬರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ” ಎಂಬ ಸಾಮೂಹಿಕ ಭದ್ರತಾ ಷರತ್ತು. ಇದು NATOದ ಆರ್ಟಿಕಲ್–5 ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆ, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ. ಇನ್ನು ಟರ್ಕಿ, ತನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು NATOದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಈ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಈ SMDA ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಟರ್ಕಿ ಮೂರನೇ ಸದಸ್ಯರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನೌಪಚಾರಿಕವಾಗಿ “ಮುಸ್ಲಿಂ NATO” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿಯ ಪಾತ್ರ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಟರ್ಕಿ ಈಗಾಗಲೇ NATO ಸದಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌದಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಿಲಿಟರಿ ಮೈತ್ರಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವುದು ಟರ್ಕಿಯ ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಹತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೂ, ಒಪ್ಪಂದದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.