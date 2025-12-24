ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಜಗತ್ತಿನ ಬುದ್ದಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ..! ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ

God Existence : 36 ವರ್ಷದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಂಗ್ಹೂನ್ ಕಿಮ್, ಗಣಿತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಂಗ್ಹೂನ್ ಕಿಮ್ ತಮ್ಮನ್ನು “ಸೂಪರ್ ಜೀನಿಯಸ್” ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತನ್ನ ಐಕ್ಯೂ 276 ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿಕೆಗೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಫನ್ ಹಾಕಿಂಗ್ರ ಐಕ್ಯೂ ಸುಮಾರು 160 ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೂರು ಸರಳ ತರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿಲ್ಲದೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಎಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಕಿಮ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಕಾರಣವೇ ಕಾಲಾತೀತ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಕ್ತಿ — ಅದನ್ನೇ ನಾವು ದೇವರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಾನವನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ದೇಹ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ನಾಶವಾಗದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಮ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವು ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಯಷ್ಟೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ. ಯೇಸು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ತಜ್ಞರು 276 ಐಕ್ಯೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.