English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಖಂಡ ಪತ್ತೆ..! ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಖಂಡ ಪತ್ತೆ..! ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌

Davis Strait : ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಡೇವಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಖಂಡ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಖಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 33-61 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಈ ಖಂಡವು ಸುಮಾರು 19-24 ಕಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 20, 2025, 09:15 PM IST
    • ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಡೇವಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಖಂಡ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಖಂಡ ಪತ್ತೆ
    • 33-61 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಖಂಡ
    • ಈ ಖಂಡವು ಸುಮಾರು 19-24 ಕಿ.ಮೀ ದಪ್ಪವಿದೆ.

Trending Photos

BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!
camera icon6
BPL Card
BPL Card: ಬಿಪಿಎಲ್​ ಕಾರ್ಡ್​​​ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್​! ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ರದ್ದು..!
ದೊಡ್ಮನೆಯವರ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಫೇಮಸ್‌ ಆಯ್ತು ಇವರ ಕಾದಾಟ..! ರಕ್ಷಿತಾ – ಧ್ರುವಂತ್ ಆಗೋದ್ರು ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
camera icon6
Rakshita Shetty
ದೊಡ್ಮನೆಯವರ ಜಗಳಕ್ಕಿಂತ ಫೇಮಸ್‌ ಆಯ್ತು ಇವರ ಕಾದಾಟ..! ರಕ್ಷಿತಾ – ಧ್ರುವಂತ್ ಆಗೋದ್ರು ಟಿಆರ್‌ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000
camera icon8
EPFO News
EPFO ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ: ಹೊಸ ನಿಯಮದಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ನಾಮಿನಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ₹ 50,000
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..
camera icon5
Hair care tips
ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಸದಾ ಉದುರುತ್ತದೆಯೇ? ಬಲಿಷ್ಠ ಕೂದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಾಲದ ಸಿಕ್ರೇಟ್..
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಖಂಡ ಪತ್ತೆ..! ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌

Scientists discovered new continent : ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಖಂಡವೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಜಲಸಂಧಿಯಾದ ಡೇವಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಹೊಸ ಖಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಖಂಡವನ್ನು ಡೇವಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಮಾರು 33 ರಿಂದ 61 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ಮೈಲುಗಳು (19–24 ಕಿಮೀ) ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದೂ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಜೀವ ತೆಗೆದ ಕಿರಾತಕರು, ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು.. ಆದ್ರೆ ಕೇಸ್‌ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ!

ಯುಕೆಯ ಡರ್ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಉಪ್ಸಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ಪ್ರತಿಫಲನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ (ಕೆನಡಾ) ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು 61 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 58-49 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು. ಇದು ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಮುರಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 33 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಈ ಭಾಗವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಖಂಡವಾಗಿ ಘನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ.

ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಖಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತಹ) ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಗುಪ್ತ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Davis StraitScientists discoverDiscoverynew continentNew microcontinent discovery

Trending News