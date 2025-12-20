ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಖಂಡ ಪತ್ತೆ..! ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತಿಳಿದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಶಾಕ್‌

Scientists discovered new continent : ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಚ್ಚರಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ನಿಗೂಢವಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ಖಂಡವೊಂದು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಜಲಸಂಧಿಯಾದ ಡೇವಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಳಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಹೊಸ ಖಂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಭೂವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಖಂಡವನ್ನು ಡೇವಿಸ್ ಜಲಸಂಧಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಮಾರು 33 ರಿಂದ 61 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 12 ರಿಂದ 15 ಮೈಲುಗಳು (19–24 ಕಿಮೀ) ದಪ್ಪವಾಗಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಗಿಂತ ಕೆಳಗಿದೆ.
ಯುಕೆಯ ಡರ್ಬಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಡನ್ನ ಉಪ್ಸಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಗ್ರಹ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪನ ಪ್ರತಿಫಲನ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ (ಕೆನಡಾ) ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚಲನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಬಿರುಕು 61 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 58-49 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಚಲನೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿತು. ಇದು ಭೂಖಂಡದ ಹೊರಪದರದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವು ಮುರಿದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 33 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಈ ಭಾಗವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಖಂಡವಾಗಿ ಘನೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಖಂಡಗಳು ಹೇಗೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಐಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಂತಹ) ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಗುಪ್ತ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಕ್ಟೋನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಿಖರವಾದ ಜ್ಞಾನವು ಭೂಕಂಪಗಳು ಮತ್ತು ಸುನಾಮಿಗಳಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.